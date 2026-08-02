Игорь Осинькин назвал причины поражения «Сочи» в матче с «Ленинградцем»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин прокомментировал результат матча 4-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 с «Ленинградцем» (1:2).

«Мы понимали, что нас ждёт сложное поле. Только что здесь, будем так говорить, тоже «застрял» «Урал». Готовились к этому, предупреждали ребят, надеялись, что справимся с такими условиями. Но не справились. Совсем не справились. Даже с учётом качества поля мы должны были играть лучше: выигрывать больше индивидуальных единоборств, действовать быстрее.

Нам не хватило скорости — и индивидуальной, и командной. И дело далеко не только в том, что мяч застревал на поле. Нам самим нужно быстрее думать и быстрее принимать решения», — приводит слова Осинькина официальный сайт «Сочи».

Подопечные Игоря Осинькина набрали четыре очка и занимают 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Ленинградец» с четырьмя очками располагается на 10-й строчке.