"Балтика" сотворила сенсацию: впервые обыграла московское "Динамо"

Калининградская «Балтика» одержала историческую победу над московским «Динамо» в матче второго тура РПЛ. Встреча на домашнем стадионе закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев, которые прервали многолетнюю серию неудач в очных встречах с московским грандом.

© ФК «Динамо»

Исход встречи решился во втором тайме. На 57-й минуте счёт открыл хавбек Николай Титков, а на 74-й преимущество калининградцев с пенальти удвоил Брайан Хиль. Гости сумели ответить лишь спустя две минуты, когда Артур Гомес отыграл один мяч, но на большее времени не хватило.

Особую значимость матчу придавало возвращение вратаря Евгения Латышонка в состав «Балтики». Голкипер вышел на поле впервые после паузы длиной в год: его предыдущее появление в РПЛ в августе 2025 года состоялось в футболке питерского «Зенита».

Для «Балтики» этот успех стал первым в истории официальных встреч с московским «Динамо». До этого калининградцы девять раз уступали сопернику и пять матчей завершали вничью. Таким образом, домашняя арена стала местом снятия исторического проклятия.