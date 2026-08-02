Марокканская футболистка погибла, пытаясь нелегально доплыть до Сеуты

Профессиональная футболистка Фатен Бен Амар Эль-Азизи погибла, пытаясь вплавь добраться до побережья Сеуты. Она мечтала «открыть новую дверь в свое будущее», но стала одной из 67 погибших во время беспрецедентного миграционного кризиса. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo со ссылкой на клуб «Магриб Атлетик Тетуан».

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Издание сообщает, что марокканский женский футбол в сейчас трауре. Молодая футболистка Фатен Бен Амар Эль-Азизи скончалась во время попытки доплыть до побережья Сеуты.

Ее клуб выступил с эмоциональным заявлением. В нем говорится, что мечта 20-летней Фатен «закончилась, так и не начавшись».

«Она не искала ни славы, ни приключений, а лишь хотела лучшей жизни и будущего. Она верила, что оно ждало ее по другую сторону границы», — заявили в клубе.

Там выразили глубокое сожаление о «высокой цене», которую платят многие молодые люди в попытках нелегальной миграции. «Мечты могут превратиться в кошмары», а «радость — в слезы».

Фатен стала одной из 67 погибших в ходе беспрецедентного кризиса на границе между Марокко и испанской Сеутой. https://finance.rambler.ru/economics/56845148-migratsionnyy-krizis-privel-k-sboyam-paromnogo-soobscheniya-mezhdu-seutoy-i-ispaniey/

Испанские СМИ сообщают, что марокканцы до сих пор приходят к пограничному переходу, чтобы хоть что-то узнать о близких. В основном это молодые люди, многие из них числятся пропавшими без вести уже несколько дней.