Марокканская футболистка погибла, пытаясь нелегально доплыть до Сеуты
Профессиональная футболистка Фатен Бен Амар Эль-Азизи погибла, пытаясь вплавь добраться до побережья Сеуты. Она мечтала «открыть новую дверь в свое будущее», но стала одной из 67 погибших во время беспрецедентного миграционного кризиса. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo со ссылкой на клуб «Магриб Атлетик Тетуан».
Издание сообщает, что марокканский женский футбол в сейчас трауре. Молодая футболистка Фатен Бен Амар Эль-Азизи скончалась во время попытки доплыть до побережья Сеуты.
Ее клуб выступил с эмоциональным заявлением. В нем говорится, что мечта 20-летней Фатен «закончилась, так и не начавшись».
«Она не искала ни славы, ни приключений, а лишь хотела лучшей жизни и будущего. Она верила, что оно ждало ее по другую сторону границы», — заявили в клубе.
Там выразили глубокое сожаление о «высокой цене», которую платят многие молодые люди в попытках нелегальной миграции. «Мечты могут превратиться в кошмары», а «радость — в слезы».
Фатен стала одной из 67 погибших в ходе беспрецедентного кризиса на границе между Марокко и испанской Сеутой. https://finance.rambler.ru/economics/56845148-migratsionnyy-krizis-privel-k-sboyam-paromnogo-soobscheniya-mezhdu-seutoy-i-ispaniey/
Испанские СМИ сообщают, что марокканцы до сих пор приходят к пограничному переходу, чтобы хоть что-то узнать о близких. В основном это молодые люди, многие из них числятся пропавшими без вести уже несколько дней.