Выяснилось, сколько «Локомотив» хочет получить за Батракова

Московский «Локомотив» запрашивает у турецкого «Галатасарая» 30 миллионов евро за полузащитника Алексея Батракова, рассказал в подкасте журналист Ягыз Сабунджоглу.

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По данным СМИ, «Галатасарай» близок к завершению сделки по трансферу Батракова и согласовал с ним условия личного контракта. Ранее сообщалось, что стамбульский клуб готов заплатить за 21‑летнего хавбека 20 миллионов евро, а также предложить ему зарплату 5 миллионов евро за сезон. Другим претендентом на футболиста ранее назывался французский «ПСЖ».

Батраков — воспитанник «Локомотива». За основную команду он провел 81 матч, забил 33 гола и сделал 23 результативные передачи.