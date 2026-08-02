«Любому сопернику здесь непросто играть» — Семак о предстоящей встрече с «Оренбургом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак перед матчем второго тура Альфа‑Банк РПЛ с «Оренбургом» заявил «Матч ТВ», что любой команде непросто играть против этого соперника на выезде.

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Встреча между командами пройдет в Оренбурге и начнется в 16:00 по московскому времени.

— Последний опыт в Оренбурге был неудачным. Какие сделали выводы, какую игру будете показывать?

— Это футбол, он тем и прекрасен, что вне зависимости от того, как складывается игра, шансы на победу есть у любой команды. Результат прошлого матча здесь нас не устроил, достаточно обидное поражение при двух незабитых пенальти, но и в целом сыграли не лучшим образом. Любому сопернику здесь непросто играть, искусственное поле более привычно хозяевам, большую часть очков «Оренбург» зарабатывает на своем поле, для всех команд выезд в Оренбург складывается непросто, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Прямую трансляцию матча смотрите с 15:55 на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.