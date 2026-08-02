«Аль-Хиляль» хочет заменить экс-игрока «Зенита» Малкома вингером из АПЛ

«Аль-Хиляль» хочет выставить на трансфер 29-летнего нападающего Малкома и заменить его 19-летним вингером «Борнмута» Райаном. Ожидается, что переговоры активизируются в ближайшие недели. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, бывший футболист «Зенита» не входит в планы главного тренера «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги на сезон-2026/2027. Руководство саудовского клуба отслеживает предложения о трансфере Малкома.

Малком перешёл из «Зенита» в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.