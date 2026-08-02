«Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого проиграл «Ляонин Тежэнь», до зоны вылета 4 очка

Завершился матч 21-го тура китайской Суперлиги сезона-2026 между клубами «Ляонин Тежэнь» и «Шанхай Шэньхуа». Подопечные российского специалиста Леонида Слуцкого потерпели поражение в гостевой встрече со счётом 1:3.

На девятой минуте бразилец Жеффиньо вывел «Ляонин Тежэнь» вперёд. На 32-й минуте японец Такахиро Кунимото реализовал пенальти и удвоил преимущество своей команды. На 71-й минуте полузащитник «Шанхай Шэньхуа» Сауло Минейро с пенальти отыграл один мяч. На 86-й минуте Жеффиньо оформил дубль.

«Шанхай Шэньхуа» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Китая. В активе команды Слуцкого 19 очков в 20 играх. Отрыв от зоны вылета составляет четыре очка. Напомним, «Шанхай Шэньхуа» начинал сезон со штрафом в 10 очков из-за коррупционного скандала.