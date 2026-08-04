Ловчев высказался о возможном трансфере Даку в "Спартак"

Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о возможном переходе Мирлинда Даку из "Рубина" в "Спартак".

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Евгений Ловчев заявил, что если использовать футболиста на правильной позиции, то он поможет "Спартаку".

"Спартаку" нужен забивной нападающий, а Даку - забивной форвард. И мы же понимаем, что Даку не надо ставить ни справа, ни слева, ему надо играть центральным нападающим. Нужно обслуживать его передачами, и он будет забивать свои голы. Потому что Даку - богом данный форвард. Его приход станет усилением для "Спартака", - сказал Ловчев "РИА Новости".

Мирлинд Даку перешел из хорватского "Осиека" в казанский "Рубин" в июле 2023 года. На его счету 24 матча, 10 голов и 1 результативная передача в прошедшем сезоне РПЛ. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось, что московский "Спартак" согласовал контракт с форвардом.