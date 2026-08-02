"Краснодар" победил "Факел" в матче РПЛ. Кривцов оформил дубль

Футболисты "Краснодара" со счетом 3:2 обыграли воронежский "Факел" в матче второго тура Альфа-банк - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.

В составе победителей забитыми мячами отметились Жубал (4-я минута) и Никита Кривцов (27, 59). У проигравших отличились Максим Турищев (85) и Алексей Сутормин (88). На 51-й минуте вратарь хозяев Станислав Агкацев отразил 11-метровый удар в исполнении нападающего "Факела" Акселя Гнапи.

"Краснодар" набрал 6 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. В активе "Факела" нет набранных баллов. Команда из Воронежа располагается на 14-й строчке.

В следующем туре "Краснодар" 9 августа на выезде сыграет с московским "Спартаком". "Факел" 10 августа примет грозненский "Ахмат".