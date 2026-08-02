«Зенит» разгромил «Оренбург» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счетом 3:0. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Все три гола забил полузащитник гостей Максим Глушенков: на 6-й минуте он открыл счет, на 58-й оформил дубль, а на 66-й забил третий мяч и оформил хет-трик.

Для Глушенкова этот хет-трик стал третьим в карьере в матчах РПЛ. Ранее он забивал три гола «Ростову» в 3-м туре сезона-2024/25, а также оформил покер в игре с «Оренбургом» в 10-м туре того же сезона.

После двух туров петербургский клуб набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» имеет три очка и располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Зенит» на своем поле примет московскую «Родину», а «Оренбург» в гостях сыграет с казанским «Рубином».

В первом матче нового сезона «Зенит» выиграл Суперкубок России. Встреча против московского «Спартака» состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.