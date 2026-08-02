«Ювентус» объявил о трансфере 18-летнего нападающего сборной Боснии и Герцеговины

Туринский «Ювентус» объявил о трансфере нападающего сборной Боснии и Герцеговины Керима-Сэма Алайбеговича из немецкого «Байера». Контракт с футболистом рассчитан до лета 2031 года.

«Керим – динамичный и универсальный игрок, его владение обеими ногами делает его непредсказуемым для защитников соперника и опасным на обоих флангах. Уроженец Кёльна, игрок сборной Боснии и Герцеговины, прошёл через молодёжные команды «Кёльна», прежде чем перейти в «Байер». Он достиг зрелости в Германии, попадал в в сборные Бундеслиги и Лиги чемпионов, а затем отправился в аренду в «Зальцбург». Несмотря на свой юный возраст, Керим уже зарекомендовал себя и на международном уровне. Пройдя все ступени молодёжной сборной, он быстро стал ключевым игроком на взрослом уровне в сборной Боснии и Герцеговины, проведя на данный момент 11 матчей и забив два гола, в том числе один гол на недавнем чемпионате мира по футболу 2026 года», — сообщает официальный сайт «Ювентуса».

Летом 2025 года Алайбегович перешёл в «РБ Зальцбург» из молодёжной команды «Байера». Однако после сезона с 13 голами и четырьмя ассистами в 44 матчах немецкий клуб выкупил нападающего обратно. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.