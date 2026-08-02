«Ювентус» объявил о переходе форварда Коло‑Муани из «ПСЖ»

Французский нападающий Рандаль Коло‑Муани вернулся в «Ювентус», сообщается на сайте туринского клуба.

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Коло‑Муани перешел в «Юве» из французского «ПСЖ» за 38 миллионов евро. Также парижане могут получить до 12 млн евро в качестве бонусов. Соглашение 27‑летнего футболиста с итальянским клубом рассчитано до лета 2031 года.

Коло‑Муани играл за «Ювентус» на правах аренды в 2025 году, провел 22 матча, забил 10 мячей и отдал три голевые передачи. Еще форвард выступал за лондонский «Тоттенхэм», франкфуртский «Айнтрахт» и французский «Нант».

Коло‑Муани — двукратный чемпион Франции, обладатель Кубка и Суперкубка страны, победитель Лиги чемпионов и вице‑чемпион мира.