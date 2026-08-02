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Агкацев отразил 12 из 25 пенальти за карьеру. Сегодня вратарь «Краснодара» не дал забить Гнапи из «Факела»

Sports.ru

Станислав Агкацев отразил почти половину всех пенальти за карьеру.

Агкацев отразил 12 из 25 пенальти за карьеру. Сегодня вратарь «Краснодара» не дал забить Гнапи из «Факела»
© РИА Новости

Сегодня вратарь «Краснодара» отразил удар с точки форварда «Факела» Акселя Гнапи в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ (3:2, второй тайм). Пенальти был назначен за фол Жубала на Ильнуре Альшине в начале 2-го тайма.

Играя на взрослом уровне, Агкацев отразил 12 ударов и пропустил 13 голов с пенальти. Голкипер «Краснодара» предотвратил гол с 11-метровой отметки в третий раз подряд – в марте он не дал забить Ивану Облякову из ЦСКА в FONBET Кубке России и Даниилу Лесовому из «Пари НН» в прошлом сезоне РПЛ.

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