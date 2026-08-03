Нападающий «Краснодара» раскритиковал свою игру в матче с «Факелом»

Воробьев после 3:2 с «Факелом»: «Свою игру оценю на единицу. Кривцов – это Дуэ в прайме»
Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьев недоволен своей игрой в матче с «Факелом» (3:2) в 2-м тура Альфа-Банк РПЛ.
— С чем связаны два пропущенных гола в концовке матча?
— Потеряли концентрацию, так нельзя. Последние 20 минут, можно сказать, что «Факел» доминировал.
— Полностью ли вы адаптировались к команде и как оцените свою игру?
— Честно, свою игру оценю по пятибалльной шкале на единицу, плохо сыграл. Нужно прибавлять.
— Что скажете о Кривцове, который забил два гола и стал лучшим игроком матча?
— Никита — [это] Дуэ в прайме, — сказал Воробьев.
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