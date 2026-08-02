Слуцкий объявил об уходе из «Шанхай Шэньхуа»

Леонид Слуцкий покидает пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

Российски специалист объявил об отставке на пресс-конференции после поражения от «Ляонин Тежэнь» (1:3). «Шанхай Шэньхуа» проиграл 3-й матч подряд в чемпионате Китая.

«Сегодня был мой последний матч во главе «Шанхай Шеньхуа», поэтому я хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить болельщиков команды, своих игроков, тренерский штаб и всех руководителей клуба. Я надеюсь, что «Шэньхуа» сможет хорошо выступить в предстоящих матчах и пройти дальше в Кубке Китая. В «Шанхай Шэньхуа» я провел незабываемый период. Я полностью посвящал себя работе, но, поняв, что есть вещи, которые я не в силах изменить, я решил, что пришло время уйти. Искренне желаю команде всего наилучшего в будущем», – сказал Слуцкий.

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года и дважды выиграл с командой Суперкубок Китая. В текущем сезоне команда занимает 13-е место в таблице чемпионата, набрав 19 очков в 20 матчах. При этом перед началом сезона с клуба сняли десять очков в рамках антикоррупционной кампании в китайском футболе.

Также «Шанхай Шэньхуа» продолжает борьбу в Кубке Китая – в 1/4 финала команда сыграет с «Далянь Инбо».