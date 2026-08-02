Мусаев - после победы "Краснодара": этот матч должен стать для нас уроком

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев подвел итоги победного матча с "Факелом" во втором туре РПЛ. Наставник признался, что концовка встречи стала серьезным предупреждением для его команды.

- Этот матч должен стать для нас уроком, что нужно играть все 90 минут. В РПЛ невозможно кого-то обыграть, когда ты сконцентрирован не на 100%, недорабатываешь и недобегаешь, - сказал Мусаев в эфире "Матч ТВ".

"Краснодар" одержал победу над "Факелом" со счетом 3:2. В следующем туре команда Мусаева на выезде встретится с московским "Спартаком".