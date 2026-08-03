Игрок «Спартака» рассказал о разговоре с арбитром после контакта в штрафной «Ахмата»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился подробностями разговора с арбитром Антоном Фроловым, который работал на матче красно-белых с «Ахматом» (2:1) во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ. Во втором тайме встречи полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура в собственной штрафной наступил на ногу Литвинову, однако главный судья встречи не усмотрел в этом эпизоде нарушения правил.

— Арбитр мне сказал, что ноги были параллельно. Я просто не могу понять, как у меня бутса слетела! Меня просто поражают такие моменты, как всё это происходит. Меня не то что пенальти поражает больше, а момент в первом тайме больше удивил, когда мне просто шипами на ногу наступили и у меня след от них остался. И это даже не фол. Арбитр его не свистит. Момент с Зобниным, когда удаляют Касинтуру. Фролов даже не свистнул.

— Да. Дал продолжить атаку.

— Он даже не свистнул. Вот в чём проблема. Потом он смотрит VAR и удаляет футболиста. Наверное, это показатель. Как по мне, вчера очень слабая работа судей. К сожалению, это вообще…, — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.