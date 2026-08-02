"Спартак" обыграл "Ахмат" благодаря голу Барко на последних минутах

Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:1 обыграли грозненский "Ахмат" в гостевом матче второго тура Альфа-банк - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счет на 5-й минуте открыл игрок "Ахмата" Эгаш Касинтура, реализовав пенальти, назначенный за касание мяча рукой защитником "Спартака" Кристофером Ву при розыгрыше мяча от своих ворот. На 39-й минуте Ву сравнял счет. На первой добавленной к матчу минуте полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко забил победный гол. В тот момент красно-белые играли в большинстве благодаря удалению Касинтуры на 76-й минуте.

"Ахмат" впервые проиграл в текущем розыгрыше РПЛ, в первом туре грозненцы в гостях поделили очки с московским "Локомотивом" (1:1). "Спартак" стартовал в чемпионате с крупной домашней победы над столичной "Родиной" (3:0).

В следующем туре "Ахмат" 10 августа на выезде встретится с воронежским "Факелом", перед этим команда 5 августа стартует на групповом этапе "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России гостевым матчем против "Краснодара". "Спартак" в тот же день в кубке сыграет дома с "Оренбургом", 9 августа москвичи примут в чемпионате "Краснодар".