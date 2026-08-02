Хуан Карлос Карседо отреагировал на пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался после матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1), а также отреагировал на пенальти в ворота своей команды. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов.

«Первый тайм не удалось провести так, как хотели. Старт неожиданный. Самое важное, что команда до перерыва сравняла. В перерыве поговорили, что важное сделали — сравняли. Во втором тайме продолжали двигать мяч. Было необходимо заставить соперника бегать.

Мы посмотрели эпизод с пенальти. Мяч был в движении. Видимо, арбитру показалось, что не остановился. Были ещё спорные эпизоды в матче. Например, эпизод с Литвиновым и пенальти возможным. Мы не должны быть зависимы от арбитров. Главное, что нам удалось добиться победы. Мы этому очень рады», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в начале встречи защитник красно-белых Кристофер Ву взял мяч в руки в штрафной, за что был назначен пенальти. Позже телеграм-канал «Спартака» отметил ошибочность этого решения, указав на то, что мяч не был введён в игру в тот момент.