Алонсо высказался об увольнении из «Реала»

Алонсо об увольнении из «Реала»: «У меня остался шрам, но это в прошлом – пора двигаться дальше. У «Челси» большой потенциал, я могу снова получать удовольствие от работы»
Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо признался, что неудачный период в «Реале» огорчил его.
Алонсо возглавил «Реал» в мае 2025 года и был уволен в январе 2026-го.
«Что ж, у меня остался шрам, но он заживает. Теперь это в прошлом, и я очень мотивирован и полон решимости сделать следующий шаг, как и тогда, когда я начинал в «Реале». Пора двигаться дальше. Оглядываясь назад, я отмечаю позитивные моменты и то, что не пошло не так. Я был очень критичен к себе, размышлял о том, что я мог бы сделать лучше, потому что, конечно, все пошло не так, как ожидалось. Но пора двигаться дальше. Это был удачный момент как для «Челси», так и для меня. В последнее время эта команда играла очень хорошо. Все не так плохо, как казалось в конце прошлого сезона. У нас большой потенциал. Посмотрим, сколько времени нам потребуется. Мы в процессе [построения]. Я чувствовал, что у меня есть шанс получить удовольствие от работы тренером. Мне потребовалось время, чтобы восстановить силы, потому тренер должен быть полон энергии, чтобы максимально ею воспользоваться. Мне очень важно передавать страсть и рвение на каждой тренировке, в каждом плане на игру. Я почти не смотрел футбол. В основном я посвящал время себе, своим чувствам. Вы учитесь на разочарованиях от того, чему не суждено было случиться, и думаете, что все наладится», – сказал Алонсо.
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Алонсо об увольнении из «Реала»: «У меня остался шрам, но это в прошлом – пора двигаться дальше. У «Челси» большой потенциал, я могу снова получать удовольствие от работы»
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