Тарпищев считает, что судья не должен был назначать пенальти в ворота "Спартака"

Пенальти в ворота московского "Спартака" в матче с "Ахматом" был назначен неверно - ему предшествовал удар вратаря Александра Максименко по катящемуся мячу в моменте ввода в игру. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России, болельщик красно-белых Шамиль Тарпищев.

"Спартак" со счетом 2:1 обыграл грозненский "Ахмат" в гостевом матче второго тура Альфа-банк - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счет на 5-й минуте открыл игрок "Ахмата" Эгаш Касинтура, реализовав пенальти, назначенный за касание мяча рукой защитником "Спартака" Кристофером Ву при розыгрыше мяча от своих ворот.

"Максименко ударил по катящемуся мячу - должны были перебивать. Как можно было ставить пенальти? Если правила такие, то всем вратарям надо бить по катящемуся мячу в момент ввода в игру, - сказал Тарпищев. - Но так - играли, старались. Выиграли - молодцы. Не сломались".

"Спартак" 5 августа сыграет в Фонбет - Кубке России дома с "Оренбургом". 9 августа москвичи примут в чемпионате "Краснодар".