Губерниев оценил работу Галактионова в "Локомотиве"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о работе Михаила Галактионова в "Локомотиве".

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По словам Губерниева, Галактионову тяжело из-за отсутствия усилений, но "Локомотив" себя еще покажет.

- Сильные футболисты Воробьев, Пруцев, уходят из "Локомотива". А приглашений кого-то им на замену мы не видим. Сейчас еще Батраков, возможно, уйдет. Тренеру Галактионову приходится сложно с таким составом, но он работает, выжимая максимум из того, что есть. "Локомотив" себя еще покажет, - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".

В летнее трансферное окно московский "Локомотив" продал форварда Дмитрия Воробьева в "Краснодар", а также расстался с Владиславом Сарвели, Артемом Тимофеевым и Данилом Пруцевым. Сообщалось, что клуб также может продать Артема Карпукаса в "Зенит", а иностранные клубы проявляют интерес к Алексею Батракову.

В первом туре чемпионата России команда Михаила Галактионова на домашнем стадионе сыграла вничью с грозненским "Ахматом" - 1:1. Во втором туре РПЛ красно-зеленые на выезде уступили махачкалинскому "Динамо" - 1:2.