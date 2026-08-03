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Соболев о хет‑трике Глушенкова «Оренбургу»: «Шутим, что искусственное — его поле. Он здесь много забивает»

Sports.ru

Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о хет‑трике одноклубника Максима Глушенкова в выездном матче с «Оренбургом» (3:0) в 2-м туре Альфа‑Банк РПЛ.

Соболев высказался о хет‑трике Глушенкова «Оренбургу»
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«Максим — классный футболист. Уже немножко шутим, что искусственное поле — его поле. Он здесь много забивает. Главное, чтобы не останавливался и продолжал», — сказал Соболев.
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