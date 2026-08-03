Вахания ответил, можно ли считать Кривцова заменой Сперцяну

Защитник "Краснодара" Илья Вахания оценил игру Никиты Кривцова.

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По словам Вахании, Кривцов - достойная замена любому футболисту.

- Никитой всегда восхищаюсь. Достойная ли замена Сперцяну? Он любому игроку достойная замена, - приводит слова Вахании Metaratings.

Вчера, 2 августа, "Краснодар" на домашнем стадионе одержал победу над воронежским "Факелом" в матче второго тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:2. Полузащитник Никита Кривцов записал на свой счет два забитых мяча, также он забил гол в ворота "Рубина" в матче первого тура чемпионата России.