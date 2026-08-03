Гендир "Балтики" озвучил цели на сезон

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов назвал цели команды на сезон. По словам Измайлова, этот сезон будет сложнее предыдущего и в клубе не торопятся с задачами.

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- Не стал бы торопиться с задачами. Да, мы обыграли "Динамо", это очень серьезный соперник с сильным составом, один из грандов РПЛ. Но пока это только начало чемпионата, думаю, этот сезон будет посложнее прошлого. Но цели внутри команды озвучены? Да. В идеале повторить результат прошлого сезона, и даже если получится занять место чуть ниже, ничего страшного не произойдет, - приводит слова Измайлова "Матч ТВ".

Напомним, что по итогам сезона-2025/26 калининградская "Балтика" заняла шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 30 встречах 46 очков. Чемпионом России стал "Зенит", серебряные медали завоевал "Краснодар", а бронзовые - московский "Локомотив".

В первом туре чемпионата России сезона-2026/27 команда Андрея Талалаева на выезде уступила ЦСКА со счетом 1:2. Во втором туре балтийцы на домашнем стадионе одержали победу над московским "Динамо" со счетом 2:1. Ранее калининградцы никогда в истории чемпионатов России не одерживали победу над бело-голубыми.