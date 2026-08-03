Аршавин объяснил отсутствие благотворительных матчей в футболе

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин объяснил, почему в футболе нет благотворительных матчей на фоне недавно проведённой хоккейной игры Матч года — 2026.

— Просто… Если футбольное, понимаешь, когда вот на хоккейных матчах я был, вы (обращается к Овечкину. — Прим. «Чемпионата») даёте играть. А если футболисты встретятся, там будет счёт 0:0 (смеётся). Там будет рубилова больше, чем мы когда на профессиональной арене встречаемся.

— Ну и хорошо. Это же наоборот прикольно для болельщиков.

— Ну для болельщиков понятно, они довольны…

— Про саму игру ясно, но сама идея! Почему у вас нет таких аналогов в футболе?

— Да потому что у нас 0:0 будет, кто на это придёт?

— Да какая разница, если идея в том, чтобы собрать средства на благотворительность?

— Не знаю, так вот сложилось. Не могу тебе ответить.

— Может, займёшься?

— Некогда. Я уже на футбольное поле не выхожу. Мне уже тяжело, я уже старенький и толстенький, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.