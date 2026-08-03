Губерниев оценил судейство в матче «Спартака» против «Ахмата»

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил судейство Антона Фролова в матче «Спартака» против «Ахмата» во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ (2:1).

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В начале первого тайма арбитр назначил пенальти в ворота «Спартака» после того, как защитник Кристофер Ву рукой остановил мяч после передачи от Александра Максименко, чтобы начать розыгрыш от ворот.

В середине 2-го тайма защитник «Ахмата» Усман Ндонг наступил на ахилл Руслану Литвинову в своей штрафной, но Фролов не назначил одиннадцатиметровый.