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«Зенит» сохраняет интерес к Батракову. Хавбек «Локомотива» ждет предложений из Европы (Metaratings)

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«Зенит» сохраняет интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

«Зенит» сохраняет интерес к игроку «Локомотива»
© Sports.ru

Об этом сообщает Metaratings.

Отмечается, что московский клуб не получал официального предложения от «Галатасарая» по трансферу 21-летнего хавбека. Контакты были только на уровне посредников.

Футболист не стремится переходить в чемпионат Турции и ждет предложений из Европы.

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