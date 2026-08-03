«Зенит» сохраняет интерес к игроку «Локомотива»

«Зенит» сохраняет интерес к Батракову. Хавбек «Локомотива» ждет предложений из Европы (Metaratings)
«Зенит» сохраняет интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.
Об этом сообщает Metaratings.
Отмечается, что московский клуб не получал официального предложения от «Галатасарая» по трансферу 21-летнего хавбека. Контакты были только на уровне посредников.
Футболист не стремится переходить в чемпионат Турции и ждет предложений из Европы.
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«Зенит» сохраняет интерес к Батракову. Хавбек «Локомотива» ждет предложений из Европы (Metaratings)
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