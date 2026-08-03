«Зенит» сохраняет интерес к игроку «Локомотива»

«Зенит» сохраняет интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

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Об этом сообщает Metaratings.

Отмечается, что московский клуб не получал официального предложения от «Галатасарая» по трансферу 21-летнего хавбека. Контакты были только на уровне посредников.

Футболист не стремится переходить в чемпионат Турции и ждет предложений из Европы.