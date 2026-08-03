Василенко ответил на вопрос о возможной отставке из "Факела"

Олег Василенко прокомментировал неудачный старт "Факела" в РПЛ и заявил, что уверен в работе тренерского штаба, несмотря на два поражения подряд.

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Главный тренер "Факела" Олег Василенко отреагировал на разговоры о возможном увольнении после двух поражений на старте нового сезона РПЛ.

"Я вообще ничего не боюсь в этой жизни. Не боюсь с профессиональной стороны", — заявил Василенко.

По словам наставника, клуб столкнулся с проблемами на трансферном рынке и поздно усилил состав, однако внутри команды сохраняется спокойная атмосфера. Василенко подчеркнул, что руководство, футболисты и болельщики понимают текущую ситуацию, а работа по комплектованию команды продолжается.

Тренер также отверг предположение, что "Факел" может повторить судьбу прошлогоднего "Сочи", который считался главным претендентом на вылет.

"Я уверен в том, что делает наш тренерский штаб и клуб. Мы знаем, как строить игру. Сейчас эта стройка начинается с нуля", — добавил Василенко.

После двух туров воронежцы остаются без набранных очков, уступив махачкалинскому "Динамо" (1:2) и "Краснодару" (2:3).