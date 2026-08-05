Вратарь «Родины» рассказал, кто будет бороться за чемпионство в РПЛ

Вратарь «Родины» Сергей Волков заявил «Матч ТВ», что за чемпионство в РПЛ будут бороться «Спартак», «Зенит» и «Краснодар».

© Матч ТВ

В первых двух турах Альфа‑Банк РПЛ «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» одержали по две победы и набрали по шесть очков.

— Кто будет бороться за чемпионство в новом сезоне?

— «Спартак» очень понравился по первой игре. Они будут бороться за чемпионство, «Зенит» и «Краснодар». Это команды, которые будут вверху таблицы, и «Родина» будет в первой четвёрке под участие в Лиге чемпионов (смеется).

— Кто‑то из футболистов «Спартака» впечатлил?

— Там есть ребята, которые вообще другого уровня. Это Барко — он космос, Маркиньос — очень хороший игрок, таких резких футболистов редко встретишь. В целом у «Спартака» хорошая команда. Тот же Зобнин даёт большой объём, надежность и очень хорош в борьбе. Если выделять «Спартак», то нужно это делать полностью, а не персонально, — сказал Волков «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.