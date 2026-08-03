Гендиректор «Ростова» прокомментировал слухи об интересе к Гусеву

Гендиректор «Ростова» опроверг интерес к Гусеву: «Доверяем Альбе и его штабу. Не знаю, откуда идут такие вбросы»
Гендиректор «Ростова» Андрей Чайка опроверг интерес клуба к бывшему главному тренеру «Динамо» Ролану Гусеву.
Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Гусев является основным кандидатом на пост главного тренера команды в случае отставки Джонатана Альбы. В качестве альтернативного варианта рассматривается назначение Сергея Ташуева.
«Информация не соответствует действительности. На сегодняшний день мы доверяем Альбе и всему тренерскому штабу. Они ни о чем не должны думать, кроме игры. Никаких изменений на сегодняшний день нет, не знаю, откуда идут такие вбросы.Есть результат, будем отталкиваться только от него. У тренерского штаба есть команда и возможности, чтобы доказывать, что они достойны работать в футбольном клубе «Ростов». Никакого Гусева мы не рассматриваем – это неправда», – сказал Чайка.
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