Тренер сборной РФ по футзалу высказался об отказе новозеландцев проводить матч

Сборная Новой Зеландии по футзалу приняла решение отказаться провести матч против команды России на международном турнире в Таиланде за три часа до его начала. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Бесо Зоидзе.

"Новость застала нас буквально за несколько минут до начала установочного собрания. Мы уже полностью разобрали предыдущую игру, провели индивидуальные беседы с некоторыми футболистами и готовились к общей теоретической части, которая должна была перейти в разбор конкретных моментов предстоящей встречи. Безусловно, для всех нас это сильный удар. Когда тебе сообщают об отмене игры за три часа до стартового свистка, это сложно принять эмоционально. Нас удивляет сам механизм произошедшего, ведь турнир был зарегистрирован заранее, все сборные и федерации дали согласие. Но сейчас не время выяснять причины - это уже вне нашей компетенции", - сказал он.

Наставник российской сборной отметил, что "команда среагировала максимально профессионально".

"Мы оперативно перестроили планы и вместо матча проведем тренировку, ориентированную уже на следующего соперника - сборную Афганистана", - добавил главный тренер.

Как ранее сообщила пресс-служба Российского футбольного союза, сборной России присудили победу со счетом 3:0. В первом туре россияне сыграли вничью с командой Вьетнама (2:2). Следующую игру российская команда должна провести против соперников из Афганистана 5 августа.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров из-за ситуации на Украине.