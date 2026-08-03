Экс-игрок сборной удивился пустым трибунам на матче "Ахмат" — "Спартак"

В разговоре с Rusfootball.info Александр Горшков признался, что его удивили пустые трибуны на матче "Ахмата" со "Спартаком".

© ФК "Ахмат"

Александр Горшков обратил внимание на небольшое количество зрителей на матче "Ахмата" и "Спартака" в Грозном.

По словам бывшего футболиста, он ожидал увидеть заполненные трибуны, особенно с учетом статуса соперника и зрелищного характера встречи.

"Да, удивительно при таком госте и интересной игре "Ахмата". Всегда болельщики там ходили. Не знаю, с чем связано", — отметил Горшков.

Матч завершился победой "Спартака" со счетом 2:1 благодаря голу Эсекьеля Барко в компенсированное время.