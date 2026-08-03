Выяснилось, кто заменит Сперцяна в "Краснодаре"

Защитник "Краснодара" Жубал назвал футболиста, который уже успешно берет на себя лидерскую роль Сперцяна.

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Защитник "Краснодара" Жубал в интервью поделился мнением о том, как команда переживает уход бывшего капитана Эдуарда Сперцяна. По словам бразильца, заменить такого игрока непросто, однако в составе уже есть футболисты, способные взять на себя эту ответственность.

"Эду — большой футболист. Его уход стал для нас серьезной потерей, ведь он был нашим капитаном. Однако в команде есть игроки, которые могут его заменить. Никита Кривцов проводит отличный сезон", — сказал Жубал.

Бразилец также выразил уверенность, что нынешний состав способен сохранить высокий уровень игры. Он отметил, что сила коллектива поможет "Краснодару" продолжить бороться за самые высокие места и добиваться новых успехов.