Ларин ответил на слова Аршавина, что Глушенков был не готов в матче с «Акроном»

Бывший директор академии «Чертаново», руководитель медиафутбольного Chertanovo Николай Ларин высказался о словах Андрея Аршавина о том, что хавбек «Зенита» Максим Глушенков был не готов в матче против «Акрона» в 1-м туре РПЛ.

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Ранее Аршавин прокомментировал замену Глушенкова в перерыве матча с «Акроном»: «Зенит» же перешел на 4-4-2. Аугусто всегда, когда выходил, проявлял себя как человек, который точно не хочет сидеть в глухом запасе. Ты ведешь 3:0, у тебя есть возможность сыграть 4-4-2. Глушенков не готов, поэтому это вообще беспроигрышный вариант».