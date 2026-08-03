«Локомотив» обратился в ЭСК по итогам матча с «Динамо» Мх

Московский «Локомотив» обратился в экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) РФС по итогам матча второго тура Альфа‑Банк РПЛ с махачкалинским «Динамо».

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Московский клуб просит рассмотреть эпизод с возможным нарушением правил на нападающем Александре Руденко перед вторым голом «Динамо» во втором тайме, сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе «Локомотива».

Встреча состоялась в субботу в Каспийске и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Динамо». Победный гол на 73‑й минуте забил Никита Глушков. В начале голевой атаки произошло столкновение Руденко и защитника махачкалинцев Муталипа Алибекова, фол зафиксирован не был. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

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