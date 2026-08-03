Мостовой высказался об уходе Слуцкого из «Шанхая»

Экс-полузащитник московского «Спартака Александр Мостовой раскритиковал работу Леонида Слуцкого в китайском «Шанхай Шэньхуа», передает Sport24 .

«Конечно, было ожидаемо, что Слуцкого уволят из «Шанхая». Думал, он подольше продержится, потому что за этим чемпионатом никто не следит и никто не знает, кто как играет. Но даже там поняли, что Слуцкий – нефутбольный человек», — сказал Мостовой.

После 21 тура клуб набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Перед началом сезона с команды было снято 10 очков по итогам антикоррупционного расследования в китайском футболе.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу. В России он также тренировал московский ЦСКА и работал главным тренером национальной российской команды.