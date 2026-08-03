Защитник продолжит карьеру в России.

Жахонгир Урозов перешел в "Рубин" на правах аренды до конца 2026 года с опцией последующего выкупа, сообщает пресс-служба самаркандского "Динамо".

Урозов выступал за узбекистанский клуб с февраля 2025 года. На его счету 12 матчей в прошедшем сезоне чемпионата. Трансферная стоимость 22-летнего защитника по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро. Соглашение футболиста с "Динамо" рассчитано до конца декабря 2027 года.

На прошедшем чемпионате мира Урозов принял участие в двух играх в составе сборной Узбекистана, результативными действиями не отметился.