"Спартак" установил исторический рекорд

Пресс-служба "Спартака" сообщила о новом рекорде клуба.

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"Спартак" - лучшая команда в истории чемпионата России по волевым победам! Вчера перевернули игру в 85-й раз. Красно-белый характер", - написано в Telegram-канале клуба.

Вчера, 2 августа, на "Ахмат Арене" состоялся матч в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги между грозненским "Ахматом" и московским "Спартаком". В начале первого тайма счет открыл хавбек хозяев Эгаш Касинтура. Голы Кристофера Ву и Эсекьеля Барко принесли победу красно-белым - 2:1.