$79.4691.19

Семин: в России за Слуцкого будет борьба

Газета.Ru

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин заявил, что за наставника Леонида Слуцкого будут пороться российские клубы после его ухода из «Шанхай Шэньхуа», передает Sport24.

Экс-тренер сборной ответил, сможет ли Слуцкий найти работу в России
© РИА Новости
«В России за Слуцкого будет борьба, потому что он элитный тренер. Слуцкий на протяжении долгой карьеры доказывал своими победами, что он может прийти и построить команде игру, выиграть титулы», — сказал Семин.

После 21 тура клуб набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Перед началом сезона с команды было снято 10 очков по итогам антикоррупционного расследования в китайском футболе.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу. В России он также тренировал московский ЦСКА и работал главным тренером национальной российской команды.