Экс-игрок "Спартака" высказался о прошедшем матче красно-белых с "Ахматом"

Бывший игрок "Спартака" Геннадий Морозов высказался о прошедшем матче красно-белых с "Ахматом".

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Геннадий Морозов считает, что красно-белые должны были создавать больше опасных моментов у ворот "Ахмата".

"Результат положительный, но футбол "Спартака" не понравился. Денисов десять передач вперёд сделал - все чужому. Перекаты поперёк и назад, затягивание игры. Это касается и Умярова. Не было никакого обострения. Понятно, что было жарко, нужно было придержать мяч. Но как можно было владеть мячом 70% времени, но практически не создать ни одного момента?" - сказал Морозов "Советскому спорту".

Вчера, 2 августа, на "Ахмат Арене" "Спартак" одержал волевую победу над грозненцами рамках второго тура РПЛ. Хозяева открыли счёт благодаря голу Эгаша Касинтуры, за красно-белых забитыми мячами отличились Кристофер Ву и Эсекьель Барко.

На данный момент подопечные Хуана Карлоса Карседо занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 6 очков. "Ахмат" располагается на одиннадцатой строчке с 1 баллом в своем активе.