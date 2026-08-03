Экс-игрок "Спартака" высказался о прошедшем матче красно-белых с "Ахматом"

Морозов: футбол "Спартака" в матче с "Ахматом" не понравился
Бывший игрок "Спартака" Геннадий Морозов высказался о прошедшем матче красно-белых с "Ахматом".
Геннадий Морозов считает, что красно-белые должны были создавать больше опасных моментов у ворот "Ахмата".
"Результат положительный, но футбол "Спартака" не понравился. Денисов десять передач вперёд сделал - все чужому. Перекаты поперёк и назад, затягивание игры. Это касается и Умярова.Не было никакого обострения. Понятно, что было жарко, нужно было придержать мяч. Но как можно было владеть мячом 70% времени, но практически не создать ни одного момента?" - сказал Морозов "Советскому спорту".
Вчера, 2 августа, на "Ахмат Арене" "Спартак" одержал волевую победу над грозненцами рамках второго тура РПЛ. Хозяева открыли счёт благодаря голу Эгаша Касинтуры, за красно-белых забитыми мячами отличились Кристофер Ву и Эсекьель Барко.
На данный момент подопечные Хуана Карлоса Карседо занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 6 очков. "Ахмат" располагается на одиннадцатой строчке с 1 баллом в своем активе.
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