Экс-советник Федуна рассказал, чего не хватает «Спартаку» для победы в РПЛ

Бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци заявил, что команде не хватает глубины состава, передает РИА Новости.

«Для участия в полноценной чемпионской гонке необходим очень глубокий состав. Думаю, «Спартаку» еще нужны одно-два точечных усиления, чтобы иметь качественную ротацию», — сказал Камоцци.

«Спартак» в прошлом сезоне национального первенства занял четвертое место. В первом матче сезона команда сражалась за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Основное время кончилось со счетом 1:1, в серии пенальти петербуржцы оказались сильнее — 4:2.

В первом туре Российской премьер-лиги «Спартак» одолел «Родину». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Во втором туре «Спартак» обыграл грозненский «Ахмат» (2:1).