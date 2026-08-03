ЦСКА отказался от трансфера Жуана Сантоса перед медосмотром, известна причина

Нападающий Жуан Сантос не перейдёт в ЦСКА. Как сообщает телеграм-канал World CSKA, армейцы отказались от приобретения бразильца перед вылетом игрока на медосмотр. По данным источника, в московском клубе посчитали, что € 15 млн за форварда турецкого «Гёзтепе» — слишком большая сумма.

Сообщается, что армейцы решили сосредоточиться на поиске других вариантов усиления атаки. Ранее президент «Гёзтепе» Расмус Анкерсен подтвердил, что переговоры по трансферу Сантоса в ЦСКА были успешно завершены, а клубы согласовали трансфер за € 15 млн.

Жуан Сантос является воспитанником бразильского «Сан-Паулу». В «Гёзтепе» футболист перебрался в 2024 году в рамках аренды из «Саутгемптона», а летом 2025-го подписал с турецкой командой полноценный контракт.