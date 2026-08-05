Игрок «Манчестер Юнайтед» готов перейти в «Юве»

Джошуа Зиркзе открыт для перехода в «Ювентус». Нападающий ожидает результатов переговоров с «Манчестер Юнайтед» по форме возможной сделки, пишет журналист Маттео Моретто.

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В конце июля сообщалось, что представители итальянского клуба делали запросы по нидерландцу и уточняли условия, на которых его можно подписать. Утверждалось, что «МЮ» оценивает Зиркзе в 35-40 млн евро.

Английский клуб рассчитывает либо на постоянный трансфер, либо на аренду с обязательством выкупа.

Спортивный директор туринцев Фредерик Массара находится в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами.

В сезоне-2025/26 нападающий забил два гола в 24 играх.