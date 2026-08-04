Слуцкий подвел итоги работы в Китае

Российский специалист Леонид Слуцкий, ранее занимавший пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа», опубликовал пост в социальной сети. Ранее Слуцкий объявил об уходе в отставку на пресс-конференции после третьего подряд поражения команды в чемпионате.

«В Китае любят цифрами, запомню так: 109 матчей, 65 побед, 2 Суперкубка, 2 серебра, 1 город — полтора миллиарда впечатлений. Спасибо, Шанхай! Вперёд «Шэньхуа»!», — написал Слуцкий в соцсети.

Специалист возглавлял китайскую команду с января 2024 года. За этот период команда под руководством Слуцкого дважды выиграла Суперкубок Китая.

Ранее на протяжении карьеры Леонид Слуцкий работал в «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, сборной России, «Халл Сити», «Витессе», «Рубине» и других командах. С московскими армейцами специалист трижды стал чемпионом России, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.