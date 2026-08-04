Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что армейцы должны были побеждать «Локомотив» в основное время в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу. По итогам 90 минут встречи группы D на «РЖД Арене» была зафиксирована ничья — 1:1. В серии пенальти точнее оказались армейцы — 5:4. — Во втором тайме сделали замены, была ротация. Всегда кое‑что ломается, когда выходят новые игроки. У «Локомотива» также вышли основные футболисты. В конце пропустили мяч, будем разбираться. Победы нужно одерживать в основное время, тем более с таким преимуществом, — сказал Игдисамов в эфире «Матч ТВ». В следующем матче турнира ЦСКА 18 августа примет тольяттинский «Акрон», «Локомотив» в этот же день на выезде встретится с «Ростовом». Прямые трансляции матчей Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Источник:Матч ТВ