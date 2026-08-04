УЕФА может призвать европейские команды к бойкоту клубного ЧМ

УЕФА рассматривает возможность бойкота клубного чемпионата мира европейскими клубами — такая мера может быть применена в связи со скандалом вокруг деятельности президента ФИФА Джанни Инфантино, сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети.

На прошлой неделе появилась информация о намерении ФИФА учредить коммерческую структуру FIFA Forward Enterprise (FFE) для реализации прав на проведение турниров. Впоследствии, под давлением критики со стороны футбольных конфедераций и на фоне угрозы бойкота чемпионата мира со стороны стран‑участниц УЕФА, Инфантино отказался от этой инициативы.

По информации источника, обсуждение сложившейся ситуации запланировано между президентом УЕФА Александером Чеферином и главой Ассоциации европейских клубов (EFC) Нассером Аль‑Хелаифи — переговоры намечены на время проведения матча за Суперкубок Европы между «ПСЖ» и «Астон Виллой» 12 августа. При этом Нассер Аль‑Хелаифи одновременно исполняет обязанности президента клуба «ПСЖ».

Александер Чеферин выступает за то, чтобы EFC и входящие в неё клубы отказались от участия в клубном чемпионате мира 2029 года в случае сохранения Джанни Инфантино в должности президента ФИФА. Реализация данного решения потребует одобрения со стороны клубов‑членов ассоциации, общее количество которых превышает 850.