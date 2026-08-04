Неймар не исключил скорого завершения карьеры

Нападающий «Сантоса» Неймар не исключил возможного завершения карьеры в ближайшем будущем.

В январе 2025 года форвард вернулся в состав «Сантоса», воспитанником которого является. Контракт 34‑летнего нападающего с «Сантосом» истекает в декабре 2026‑го.

— Я не знаю, как долго еще буду играть. Я не планирую останавливаться и не знаю, как долго я продержусь. У меня контракт с «Сантосом» до декабря. Я намерен выполнить условия контракта, а потом, когда мой контракт закончится, подумаю, что делать: останусь ли я в «Сантосе», уйду, перестану играть или продолжу. Я действительно не знаю, что собираюсь делать, но физически я чувствую себя хорошо, — приводит слова нападающего Globo.

Неймар принял участие в четырех чемпионатах мира. Всего за сборную Бразилии он провел 130 матчей и забил рекордные 80 голов. Вместе с национальной командой он стал олимпийским чемпионом (2016) и победителем Кубка конфедераций (2013).

Помимо «Сантоса», нападающий выступал за испанскую «Барселону», французский «ПСЖ» и саудовский «Аль‑Хиляль», сыграл 637 матчей на клубном уровне, забил 379 голов и отдал 234 голевые передачи.