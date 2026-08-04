Мостовой поддержал Батракова

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «Матч ТВ» поддержал возможный переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай».

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По данным СМИ, «Галатасарай» близок к завершению сделки по трансферу Батракова и согласовал с ним условия личного контракта. Ранее сообщалось, что стамбульский клуб готов заплатить за 21‑летнего хавбека 20 млн евро, а также предложить ему зарплату 5 млн евро за сезон. Другим претендентом на футболиста ранее назывался французский «ПСЖ».

— Конечно, стоит уезжать. Мне кажется, здесь любые разговоры бесполезны. Сколько мы уже последние лет десять всех сватаем и провожаем в Европу, чтобы ехали, играли, набирались опыта и получали удовольствие от футбола и футбольной жизни. И есть тому примеры. Их немного, к сожалению. Примеры Сафонова, Головина, который там уже много лет играет и получает удовольствие. Поэтому если есть такой вариант, конечно, нужно ехать. Будешь на виду, тебя все будут знать, будешь играть. Конечно, есть и обратный пример Захаряна, который правильно сделал, что уехал, но у него травмы. Но в любой момент может всегда вернуться назад. Тем более «Галатасарай» — одна из самых известных команд в Европе. Не говоря уже про Турцию, — сказал Мостовой «Матч ТВ».

Батраков — воспитанник «Локомотива». За основную команду он провел 81 матч, забил 33 гола и сделал 23 результативные передачи.