Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья подписал контракт с чилийским клубом «Коло-Коло». Об этом сообщает пресс-служба южноамериканцев в Х.

40-летний голкипер, который провел чемпионате мира 2026 года в статусе свободного агента, подписал трудовое соглашение на 1,5 года.

На мундиале сборная Кабо-Верде впервые вышла в плей-офф, где выбыла на стадии 1/16 финала от Аргентины со счетом 3:2.

40-летний вратарь отстоял «на ноль» в первом туре группового этапа чемпионата мира против звездной сборной Испании, которая затем выиграет турнир, совершил 18 ключевых сейвов за турнир и вывел скромную команду в плей-офф. Благодаря ему сборная Кабо-Верде оказалась единственной командой, которая не проиграла в основное время обоим финалистам ЧМ — и Испании, и Аргентине.

Всего за несколько недель число его подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выросло с 45–50 тысяч до почти 30 миллионов человек, что сделало его самым популярным голкипером в мире и позволило обогнать по этому показателю именитого Икера Касильяса. В итоге Возинья был включен в символическую сборную ЧМ.